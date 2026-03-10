spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
spot_img

Marson (Google for Education): “Insieme a Luiss per integrare IA in istruzione e ricerca”

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Siamo entusiasti di annunciare una collaborazione tra Google e l’Università Luiss, pensata per capire come possiamo supportare il personale, sia docente che amministrativo, oltre agli studenti, mettendo a disposizione la migliore tecnologia per l’intelligenza artificiale in un ambiente sicuro e protetto, creando così un faro su come l’IA può essere utilizzata per supportare l’istruzione superiore”. Così Colin Marson, senior director Google for Education, intervenuto all’incontro promosso dall’Università Luiss Guido Carli e da Google, ‘Nuove frontiere della formazione nell’era dell’AI’ dedicato all’evoluzione dei modelli formativi e all’integrazione funzionale dell’IA nei processi accademici. 

“Vediamo questa come una collaborazione di lungo termine, in cui Google fornirà sia tecnologia che sviluppo professionale, formazione e certificazioni, in collaborazione con l’Università Luiss. Gli ambiti principali della collaborazione sono tre. Il primo riguarda insegnamento e apprendimento, supportando docenti e studenti nell’utilizzo dell’IA per didattica e apprendimento personalizzato. Il secondo riguarda la ricerca, aiutando i docenti a condurre i progetti in maniera più efficiente ed efficace. Infine, il terzo riguarda il personale amministrativo, supportandolo nell’uso dell’IA per rendere più efficienti le attività quotidiane”, ha concluso Marson. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie