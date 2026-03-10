spot_img
martedì 10 Marzo 2026
Giovani, Marti: “Ricerca Unhate conferma linea governo su ecosistema educativo”

(Adnkronos) – “Dalla ricerca riceviamo indicazioni importanti che, negli ultimi anni, hanno trovato una traduzione concreta nelle politiche educative messe in campo dal Governo. Il compito della politica non è semplicemente intervenire quando le difficoltà emergono, ma costruire un ecosistema educativo più forte, capace di accompagnare i ragazzi nei passaggi più delicati della crescita ed è quanto stiamo facendo da tre anni e potremo fare ancora meglio contando su una sinergia positiva con l’Osservatorio”. Così il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato, intervenendo alla presentazione della ricerca sulla condizione giovanile promossa da Fondazione Unhate. 

