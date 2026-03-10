spot_img
martedì 10 Marzo 2026
Giovani, Manzi: “Serve alleanza politico-istituzionale per sostenerli”

(Adnkronos) – “Io credo che sia necessario dare una struttura più stabile e trasversale a quegli strumenti che spesso vengono realizzati grazie al contributo degli enti del Terzo settore e delle Fondazioni, che in questo ambito svolgono un ruolo particolarmente importante a sostegno dei giovani. In questo modo si potrebbero anche superare le disparità territoriali, perché non tutti i territori riescono a stabilizzare questo tipo di progettualità. Per questo ritengo che un’alleanza politico-istituzionale sia fondamentale per il futuro dei giovani”. Così la deputata Irene Manzi, componente della Commissione Cultura della Camera, intervenendo alla presentazione della ricerca sul disagio giovanile promossa da Fondazione Unhate. 

