spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
spot_img

Esplosione in una palazzina a Pescia: si cerca un uomo disperso

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Una forte esplosione nella notte ha scosso il borgo di Aramo, frazione della Valleriana, a Pescia (Pistoia). Secondo le prime ricostruzioni, una palazzina rurale ai margini del bosco, fuori dal centro abitato, è parzialmente crollata, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. 

Si teme che sotto le macerie possa esserci un uomo, residente nel casolare, ma al momento non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità. 

Sono giunti anche gli specialisti dell’Urban Search and Rescue (Usar) dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nel controllo della stabilità della struttura. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie