mercoledì 11 Marzo 2026
Ascolti tv, 9 marzo: debutto vincente per ‘Guerrieri’ al 22,7% su Rai1

Esordio vincente per ‘Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio’, la serie tratta dai libri di Gianrico Carofiglio in onda su Rai1 con Alessandro Gassmann. La prima puntata, andata in onda ieri, ha infatti ottenuto 3.878.000 telespettatori (share del 22,7%) vincendo la sfida del prime time. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Scherzi a Parte’ che ha totalizzato 3.208.000 telespettatori e uno share del 23,6%. Medaglia di bronzo per Rai3 con ‘Lo Stato delle Cose ‘, programma seguito da 1.086.000 telespettatori (share del 6,4%). 

Fuori dal podio, su Italia1 ‘Top Gun’ ha interessato 918.000 telespettatori (share del 5,2%) mentre su La7 ‘La Torre di Babele’ ha realizzato 899.000 telespettatori e il 4,8. Su Retequattro, invece, ‘Quarta Repubblica’ è stata vista da 757.000 telespettatori pari al 5,7%. Su Rai2 ‘Chi segna vince’ ha realizzato 539.000 telespettatori con uno share del 2,9% mentre su Tv8 ‘The Equalizer – Il vendicatore’ ha raggiunto 441.000 telespettatori (share del 2,7%). Sul Nove ‘Angeli e demoni’ è stato seguito da 303.000 telespettatori (share dell’1,9%). 

Nell’access prime time su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha raggiunto 5.277.000 telespettatori pari al 24,7% mentre su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ha ottenuto 5.125.000 telespettatori e uno share del 23,7%. Sulla rete ammiraglia della Rai ‘Cinque Minuti’ ha registrato 4.733.000 spettatori e il 22,7%. 

Nel primo pomeriggio, su Rai2, l’esordio di ‘2 di Picche’ di Tommaso Cerno ha interessato 632.000 telespettatori pari al 5,4% di share. 

