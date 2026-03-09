Via Pierluigi Nervi piu’ sicura: entrano in funzione semaforo pedonale e marciapiede

Un semaforo pedonale e un nuovo marciapiede di oltre 300 metri: via Pierluigi Nervi è da oggi una strada più sicura. L’intervento, entrato in funzione questa mattina, è la risposta concreta dell’amministrazione comunale a un grave incidente che nei mesi scorsi aveva coinvolto un bambino nel medesimo tratto di strada, scuotendo l’intera comunità.

Ad annunciare l’attivazione è il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, che ha voluto ripercorrere la vicenda umana da cui è nata la spinta definitiva a intervenire: una telefonata di Natale che non ha dimenticato.

La telefonata di Natale

«Il giorno di Natale 2024, appena fatti gli auguri alla mia famiglia, ho fatto una telefonata che non dimenticherò», racconta Pierotti. «Ho chiamato il papà del bambino che pochi giorni prima era stato investito proprio in questo punto della strada. Mi disse che pochi minuti prima suo figlio era finalmente uscito dalla terapia intensiva. Una notizia che ci riempì tutti di sollievo».

Da quel giorno, l’amministrazione ha lavorato per tradurre il sollievo in azione. «Da quel giorno abbiamo lavorato per rendere quella strada più sicura — ha spiegato il sindaco — e oggi entra in funzione il nuovo semaforo pedonale insieme al marciapiede realizzato lungo la carreggiata».

Una strada nel cuore commerciale del territorio

Via Pierluigi Nervi non è una via secondaria: è una strada ad alto scorrimento, nel punto nevralgico del sistema commerciale dell’area. «Una strada a due corsie per senso di marcia, molto trafficata, all’interno del cuore commerciale della regione — ha sottolineato Pierotti —. Ora, a piedi e in auto saremo tutti più tranquilli».

Il sindaco ha anche collocato l’intervento in una riflessione più ampia sul rischio stradale. «Quella vicenda ci ha ricordato una cosa semplice: su quella strada poteva esserci chiunque di noi, a piedi ma anche alla guida — ha dichiarato —. Gli incidenti purtroppo possono capitare, ed è proprio per questo che il compito dell’amministrazione è fare tutto il possibile per prevenirli».

L’appello alla responsabilità

Pierotti ha concluso il proprio intervento rivolgendo un appello diretto ai cittadini, automobilisti e pedoni: «La sicurezza viene prima di tutto. La sicurezza sulle nostre strade riguarda tutti noi: rispettiamo le regole e prestiamo sempre attenzione».