Un nuovo spazio per le famiglie fragili: inaugurato il centro di sostegno alla genitorialita’

Un luogo pensato per essere una casa, non un ufficio: un posto dove i bambini possano ritrovare calore e i genitori possano ricostruire legami. È stato inaugurato in via Pigafetta, a Perugia, un nuovo spazio socio-educativo dedicato al sostegno alla genitorialità e alla protezione sociale, frutto della collaborazione tra il Consorzio Auriga e i Comuni della Zona Sociale 2 — Perugia, Corciano e Torgiano.

Lo spazio, già operativo dal settembre 2025, è stato inaugurato ufficialmente giovedì 5 marzo alla presenza delle istituzioni partner e del personale del consorzio. La cerimonia ha sancito formalmente l’avvio di un servizio che punta a rispondere con prossimità e concretezza a uno dei bisogni più silenziosi del territorio: sostenere le famiglie nei momenti di maggiore fragilità.

Un luogo tutelante, non giudicante

A illustrare la filosofia del progetto è stata Liana Cicchi, Presidente del Consorzio Auriga. «Inauguriamo uno spazio che non è soltanto un luogo fisico, ma un luogo educativo e domestico — ha dichiarato —. Abbiamo voluto ricreare un luogo che non fosse giudicante ma tutelante, dove i bambini potessero ritrovare una casa, non un ufficio, e i genitori un luogo dove poter ricostruire veramente un legame».

Cicchi ha poi delineato le funzioni concrete della struttura: «Questo spazio sarà un presidio territoriale a disposizione degli incontri protetti, dell’assistenza domiciliare e dell’educativa territoriale», ha aggiunto, descrivendo un servizio a tutto tondo che non si limita agli incontri ma accompagna le famiglie nel quotidiano.

La rete istituzionale che sostiene il progetto

L’importanza del centro è stata rimarcata da Costanza Spera, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Perugia. «Inauguriamo uno spazio fondamentale in una zona popolare della nostra città, pensato per le esigenze reali delle famiglie e delle persone — ha sottolineato —. In un tempo di profonda fragilità, in cui l’istituto della famiglia si sta lentamente disgregando, spazi belli e neutri come questi cercano di ritessere le fila dei nuclei familiari e della società tutta, puntando a ricostruire relazioni sane».

Dal territorio di Torgiano è intervenuto Attilio Persia, Vicesindaco, che ha posto l’accento sul valore della rete. «Siamo qui per testimoniare la presenza del Comune in questa rete che dà spazio e considerazione alle problematiche delle famiglie e della genitorialità — ha detto —. Dobbiamo ringraziare il Consorzio Auriga perché è riuscito a dare uno spazio accogliente, non austero, ma per queste sensibilità come se fosse casa».

La voce di Corciano

Anche Giordana Tomassini, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Corciano, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il progetto. «Inauguriamo questo nuovo spazio molto accogliente che va a sostenere le fragilità delle famiglie del nostro territorio — ha dichiarato —. Il mio grazie va agli educatori e ai comunicatori che sanno sostenere queste persone con professionalità, e grazie al Consorzio Auriga per questa bellissima realtà».

L’inaugurazione segna l’inizio di un percorso che gli organizzatori definiscono di «welfare generativo»: non semplice assistenza, ma costruzione attiva di relazioni e capacità. In un contesto sociale sempre più complesso, la rete della Zona Sociale 2 risponde con la prossimità e la cura degli spazi, nella convinzione che anche la bellezza di un ambiente possa diventare strumento di cura per le persone che lo abitano.