spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
spot_img

Spari contro la villa di Rihanna, fermata una donna

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. La cantante, al momento degli spari, si trovava nella sua abitazione. Non è ancora chiaro se il compagno, il rapper A$AP Rocky, e i tre figli – Rza, Riot Rose e Rocki – fossero presenti in casa. Il fatto è avvenuto ieri, 8 marzo, intorno alle 13 (le 20 italiane). Come riporta ‘Tmz’, uno dei proiettili avrebbe perforato una parete, ma la cantante di ‘Umbrella’e imprenditrice non sarebbe rimasta ferita. 

La polizia è intervenuta tempestivamente e ha arrestato una donna di circa 30 anni che, dopo aver aperto il fuoco con un fucile AR-15, ha tentato la fuga in auto. Gli agenti l’hanno raggiunta e fermata poco dopo. Si indaga ora sul movente. Al momento, Rihanna non ha rilasciato dichiarazioni. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie