spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
spot_img

Sifilide, Bassetti: “Aumento impressionante di casi tra i giovanissimi”

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – L’infettivologo Matteo Bassetti mette in guardia su “un allarme a livello mondiale per quanto riguarda la sifilide”. Lo fa con un reel su Instagram in cui spiega che l’allarme in questo momento “arriva dal Sud America, esattamente dal Perù”, ma, spiega Bassetti, riguarda anche l’Italia dove “c’è un aumento impressionante di casi soprattutto tra i più giovani, parliamo anche di 15-16-17enni”.  

La sifilide è un’infezione causata dal batterio Treponema pallidum, che si trasmette esclusivamente per contatto diretto, prevalentemente attraverso rapporti sessuali o contatti oro-genitali che rivestono un ruolo molto importante nella trasmissione della malattia. Le persone che rischiano di contrarla sono soprattutto coloro che hanno rapporti sessuali non protetti. 

“La sifilide – spiega Bassetti nel video – è una malattia sessualmente trasmessa che se curata bene non dà problemi. Ma se non viene identificata bene, con i test, può dare problemi”.  

Il sospetto diagnostico va sempre confermato con esami diretti (una sorta di tampone della lesione) oppure con specifici esami del sangue, che di solito diventano positivi non prima di quattro settimane dall’infezione.  

Bassetti ricorda poi che “il preservativo rimane lo strumento migliore per difendersi da tutte le infezioni sessualmente trasmesse, compresa la sifilide”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie