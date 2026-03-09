spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
Serie A, oggi Lazio-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti ospitano il Sassuolo all’Olimpico nel monday night della 28esima giornata di campionato. La squadra di Sarri arriva dal pareggio nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, mentre gli emiliani hanno battuto proprio la Dea nell’ultimo turno di campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo, in campo stasera alle 20:45:  

LAZIO (4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri 

SASSUOLO (4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, U. Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté. All. Grosso 

Dove vedere Lazio-Sassuolo? La partita sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport, ai canali 201 e 251. Sfida visibile anche in streaming sull’app di Dazn e sulle piattaforme Sky Go e Now. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

