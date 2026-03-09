spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
spot_img

È morta Jennier Runyon, addio al volto di ‘Ghostbusters’: aveva 65 anni

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
È morta Jennifer Runyon. L’attrice statunitense, nota per le sue apparizioni nel film cult ‘Ghostbusters (Acchiappafantasmi)’ e nella sitcom ‘Babysitter’, è scomparsa venerdì 6 marzo all’età di 65 anni dopo una breve malattia tumorale. La notizia della scomparsa è stata confermata dall’amica e collega Erin Murphy con un messaggio sui social. “È con grande tristezza che condivido che la mia amica Jennifer Runyon Corman è scomparsa dopo una breve battaglia contro il cancro”, ha scritto l’attrice, ricordandola come “una persona speciale” e rivolgendo il proprio pensiero alla famiglia e ai figli. 

Nata il 1° aprile 1960 a Chicago, Runyon proveniva da una famiglia già legata al mondo dello spettacolo: il padre, Jim Runyon, era un annunciatore radiofonico e disc jockey, mentre la madre, Jane Roberts, era attrice. La carriera cinematografica iniziò nel 1980 con il film horror ‘To All a Good Night’. Negli anni successivi apparve in diverse produzioni cinematografiche e televisive, tra cui nel 1984 la commedia “Zattere, pupe, porcelloni e gommoni” e una parte nel celebre “Ghostbusters” con Bill Murray, dove interpreta una studentessa universitaria sottoposta a un esperimento di percezione extrasensoriale. Sempre nel 1984 ottenne uno dei ruoli principali nella prima stagione della sitcom ‘Babysitter’, interpretando Gwendolyn Pierce. Nel 1988 vestì invece i panni di Cindy Brady nel film televisivo ‘A Very Brady Christmas’. 

Nel corso della sua carriera Jennifer Runyon è apparsa inoltre in numerose serie televisive di successo, tra cui ‘Beverly Hills, 90210’, ‘Due ragazzi e una chitarra’, ‘Professione pericolo’, ‘Magnum P.I.’, e ‘La signora in giallo’. oltre a recitare in 111 episodi della soap ‘Destini’. Nel 1991 sposò Todd Corman, allenatore di basket e produttore televisivo, con il quale ha avuto due figli, Wyatt e Bayley. Negli ultimi anni aveva progressivamente ridotto la propria attività artistica: nel 2014 aveva dichiarato di essersi semi-ritirata dalla recitazione per dedicarsi all’insegnamento. (di Paolo Martini) 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie