spot_img
mercoledì 11 Marzo 2026
spot_img

Brasile, rissa da record in campo: 23 espulsioni

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Rissa record e 23 espulsioni. La sfida tra Cruzeiro e Atletico Mineiro passa alla storia per l’incredibile epilogo, con una scazzottata da film che ha coinvolto praticamente tutti: giocatori, riserve, panchine, allenatori, massaggiatori. Il match avrebbe dovuto sancire il trionfo del Cruzeiro nel campionato dello stato. E invece, sul punteggio di 1-0, nei minuti di recupero si è scatenato il putiferio. La scintilla è scattata quando Everson, portiere dell’Atletico, ha bloccato un pallone anticipando l’arrivo di Christian. Il centrocampista non ha frenato la propria corsa, ha colpito l’estremo difensore e ha innescato il caos. Everson si è rialzato e ha placcato il rivale. 

 

A quel punto, liberi tutti: scontri, pugni, caccia all’uomo. Menzione speciale per Hulk: il 39enne ex nazionale è stato beccato dalle telecamere mentre rifilava un violento pugno alla nuca di Romero. I media brasiliani riferiscono di 23 espulsioni comminate tra giocatori e staff. A questi provvedimenti si aggiungeranno sanzioni che verranno adottate nell’inchiesta annunciata dalla federazione. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie