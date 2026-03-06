Riforma della giustizia: a Corciano nasce il comitato per il si’ in vista del referendum

Le forze di centrodestra di Corciano scendono in campo in vista del referendum del 22 e 23 marzo per la riforma costituzionale della giustizia. Questo fine settimana, nella sala comunale della Biblioteca Gianni Rodari di San Mariano, verrà annunciata ufficialmente la costituzione del Comitato per il Sì, con un incontro aperto alla cittadinanza e alla stampa.

L’iniziativa è promossa congiuntamente da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Umbria Civica. A presiedere il neonato Comitato sarà l’avvocato Fabio Maddalena, che guiderà i lavori della nuova struttura organizzativa impegnata a sostenere il voto favorevole alla consultazione referendaria.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 marzo alle ore 17.00 in Via Settembrini, a San Mariano di Corciano. Come relatori interverranno anche l’avvocato Simone Pillon, l’avvocato Edoardo Gentili e il dottor Luca Cordelio Dimonte Camicia, insieme a esperti del settore legale ed esponenti politici locali.

A rappresentare il territorio siederanno al tavolo i consiglieri comunali del Comune di Corciano: Elena Ciurnella e Daniele Padovano per Fratelli d’Italia, e Andrea Rosatini per Umbria Civica.

«L’incontro rappresenterà un momento di presentazione del comitato e di confronto con i cittadini sulle ragioni del “Sì”, con l’obiettivo di informare la comunità e promuovere la partecipazione al voto» si legge nella nota diffusa dagli organizzatori.

L’iniziativa si inserisce in un calendario di mobilitazione che punta a coinvolgere la cittadinanza prima della finestra referendaria di fine marzo. L’evento di sabato rappresenta il primo passo organizzativo pubblico della coalizione sul territorio di Corciano, con l’obiettivo di costruire una rete di informazione capillare in vista della consultazione.