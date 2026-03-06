spot_img
sabato 7 Marzo 2026
Corciano per il No: il magistrato Paolo Micheli alla Biblioteca Comunale per il referendum costituzionale

Il dibattito sul referendum costituzionale si accende anche a Corciano. Il comitato “Corciano per il No” ha organizzato un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, con un magistrato della Corte d’Appello di Perugia come voce principale per illustrare le ragioni del voto contrario alla riforma.

A portare il proprio contributo sarà Paolo Micheli, presidente della sezione penale della Corte d’Appello di Perugia. Micheli affronterà il tema al centro della campagna del comitato: la difesa di giustizia, Costituzione e democrazia come motivazione centrale per votare No.

A introdurre e moderare il dibattito sarà l’avvocato Francesco Mangano, che guiderà il confronto tra i presenti.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo alle ore 18 nella Sala “XX Secolo” del Centro culturale “La Commenda”, presso la Biblioteca Comunale di Corciano. L’ingresso è aperto al pubblico.

