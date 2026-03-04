Un secolo di vita a Capocavallo: Delfa Simonetti spegne 100 candeline

Un traguardo che non passa inosservato, nemmeno nel calendario del Comune. La signora Delfa Simonetti ha compiuto oggi cento anni, e la frazione di Capocavallo, nel comune di Corciano, ha festeggiato insieme a lei questo straordinario anniversario.

Per l’occasione, il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha fatto visita alla centenaria, portando gli auguri personali e dell’intera amministrazione comunale. A fare da cornice alla celebrazione, la famiglia della signora Simonetti.

«Oggi ho avuto l’onore e la profonda emozione di celebrare i 100 anni della signora Delfa Simonetti, un traguardo davvero straordinario che racconta una vita lunga un secolo, fatta di esperienze, ricordi preziosi e tante storie da tramandare – ha detto Pierotti. Momenti come questo scaldano il cuore e rafforzano il senso della nostra comunità».

Cent’anni di storia, vissuti nel territorio di Corciano attraverso decenni di profondi cambiamenti sociali e culturali. Il primo cittadino ha sottolineato il valore di questi momenti per la vita collettiva della comunità locale. «A lei e alla sua splendida famiglia rivolgo, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, i più sinceri e affettuosi auguri per questo meraviglioso compleanno», ha concluso Pierotti.

