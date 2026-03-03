“Note di Viaggio” alla Biblioteca Rodari: flauto e pianoforte con il duo Zampini-Oliva

La nona edizione di «Note di Viaggio» torna questo fine settimana alla Biblioteca comunale Gianni Rodari con un appuntamento tutto dedicato al dialogo tra flauto e pianoforte. Protagonisti Paolo Zampini e Primo Oliva, che porteranno in scena «Nel respiro del tempo»: un concerto capace di intrecciare atmosfere evocative e libertà espressiva in un programma che attraversa linguaggi e sensibilità differenti.

La rassegna, avviata lo scorso febbraio con il concerto inaugurale del Duo Castellani-Rossetti, torna sabato 7 marzo alle 17.30 con un programma che unisce suggestioni cinematografiche e scrittura dal carattere ritmico. Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte daranno vita a un concerto che alterna «atmosfere evocative e riconoscibili a momenti di brillantezza e libertà espressiva, in un dialogo fluido e coinvolgente tra i due strumenti».

«Nel respiro del tempo» si inserisce in un percorso artistico pensato per avvicinare il pubblico a repertori diversi, mantenendo come filo conduttore la qualità esecutiva e la capacità di emozionare. La cornice della Biblioteca Rodari, spazio civico per eccellenza, si conferma scenografia ideale per una musica pensata per essere condivisa.

Il calendario della rassegna si estende fino all’estate, con altri tre appuntamenti in programma. Il 18 aprile sarà la volta di «…Di addii e lontananze…» con Jolanta Stanelyte al soprano, Paolo Castellani al violino e Guido Galterio al pianoforte. Il 20 giugno il Duo Rossi-Santostefano porterà «Noche de tango», mentre il 3 luglio il Perdifiato Wind Trio chiuderà la stagione con «Tra orizzonte e respiro».

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Per riservare il proprio posto è possibile contattare la Biblioteca comunale al numero 075 5188291 o scrivere a biblioteca@comune.corciano.pg.it.

La continuità di «Note di Viaggio» — giunta alla nona edizione senza mai interrompere il dialogo con il suo pubblico — conferma la Biblioteca Rodari come presidio culturale vivo nel territorio. La formula dell’ingresso gratuito rimane il segno distintivo di una rassegna pensata per essere davvero accessibile a tutti.