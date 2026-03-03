Mantignana capitale della cinofilia: 540 cani in gara per Fidasc e Csen alla quarta edizione

Il Circolo Arcs torna ad animarsi con la grande cinofilia sportiva: questo fine settimana va in scena la quarta edizione dell’evento promosso dall’Asd Zampe Moleste, con 540 esemplari pronti a sfidarsi in cinque discipline. Un appuntamento ormai consolidato a livello nazionale, valido per i campionati regionali e nazionali e per la selezione al Campionato del mondo del prossimo anno.

La manifestazione, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo al Circolo Arcs di Mantignana, rientra nel progetto «SporT al Centro», che vede i Comuni di Corciano, Castiglione del Lago e Passignano sul Trasimeno lavorare in sinergia per valorizzare il territorio attraverso lo sport. I 540 cani iscritti provengono da numerose regioni italiane e si sfideranno nelle discipline di Agility, Rally O’, Hoopers, Dog Balance e Pull Out.

«Siamo lieti di ospitare nel nostro territorio una manifestazione che di anno in anno acquisisce sempre più prestigio e che attira un numero crescente di partecipanti da ogni parte d’Italia – sottolinea Francesco Cocilovo, assessore allo Sport del Comune di Corciano –. Eventi come questo rappresentano un’opportunità importante di promozione sportiva e di valorizzazione del territorio, oltre a essere un momento di grande partecipazione e condivisione».

Giunta alla sua quarta edizione nel 2026, la gara si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della cinofilia sportiva del Centro Italia. La formula vincente è quella di unire la competizione di alto livello – con i titoli regionali e nazionali in palio – alla dimensione familiare e inclusiva, che richiama ogni anno un pubblico sempre più ampio di appassionati.

L’entusiasmo è condiviso da Gianfranco Ricci, componente della commissione nazionale cinofilia Fidasc (Federazione Italiana dello Sport con i Cani), referente regionale cinofilia Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e stretto collaboratore dell’Asd Zampe Moleste. «La cinofilia nel mondo sportivo è sempre più apprezzata e praticata da tanti – ha dichiarato Ricci –. I numeri delle edizioni precedenti ne hanno dato conferma e abbiamo già la certezza che anche quest’anno la partecipazione sarà all’altezza delle aspettative».