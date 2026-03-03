spot_img
martedì 3 Marzo 2026
Iran, colpito l’aeroporto di Teheran: l’attacco e le esplosioni

(Adnkronos) – L’aeroporto internazionale Mehrabad di Teheran è sotto bombardamenti. I video pubblicati sui social mostrano esplosioni e colonne di fumo che si alzano dall’area dello scalo, preso di mira dai raid di Israele e Stati Uniti 

