spot_img
martedì 3 Marzo 2026
spot_img

Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il Palazzo del Golestan, patrimonio dell’Unesco, danneggiato a Teheran dopo gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Il governo iraniano, dai propri profili social, diffonde un video per documentare la distruzione all’interno dell’edificio. 

altro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie