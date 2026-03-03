spot_img
martedì 3 Marzo 2026
spot_img

Fratelli d’Italia, rientrato l’allarme bomba nella sede di via della Scrofa

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Allarme bomba rientrato nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa. Le verifiche nei locali da parte della polizia, intervenuta anche con i cani molecolari, hanno dato esito negativo. A far scattare l’allarme con l’evacuazione della sede del partito, era stata la segnalazione di un ordigno arrivata, a quanto apprende l’Adnkronos, da una telefonata anonima. Al momento dell’allarme nessun dirigente di primo piano del di Fdi era in sede.  

In precedenza altri due allarmi bomba poi rientrati erano scattati oggi a Roma per due trolley abbandonati in strada. Il primo nei pressi di Palazzo Chigi, davanti al negozio Zara, a Largo Chigi ha fatto scattare i controlli degli artificieri e la chiusura temporanea della strada l’allarme è poi rientrato dopo tutte le verifiche del caso. Gli artificieri sono intervenuti anche per il secondo trolley, abbandonato vicino all’Altare della Patria. Al termine dei controlli, che anche in questo caso hanno dato esito negativo, l’allarme è rientrato. Anche Piazza Venezia è stata chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie