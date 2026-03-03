Dopo il caso Epstein torna ‘The Crown’? Voci di uno spin-off sulla storia di Andrea

(Adnkronos) – I produttori di ‘The Crown’ avevano giurato che la sesta stagione della serie sarebbe stata l’ultima, almeno per un po’ di tempo, in modo che la storia sui Windsor “avesse una certa distanza” dall’attualità. Tuttavia, il breve arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, avvenuto il 19 febbraio, sembra aver fatto cambiare idea a Peter Morgan e al team di produzione.

Secondo il ‘Daily Mail’, Netflix sta valutando la possibilità di realizzare almeno un episodio speciale della serie. Fonti della piattaforma di streaming hanno detto a ‘People’ che “sono in corso da tempo discussioni con Left Bank Pictures, proprietaria dei diritti di ‘The Crown’, riguardo alla possibilità di speciali televisivi dedicati agli scandali della famiglia reale”. Potrebbe trattarsi di uno spin-off della serie principale, spiega il sito web del magazine. “Sono in corso discussioni avanzate sulla produzione di una miniserie, sempre sotto la bandiera di ‘The Crown’, sulla storia di Andrew, drammatica quanto o addirittura più di qualsiasi cosa mostrata nella serie originale”.

La serie ‘The Crown’ ha coperto un ampio periodo degli Windsor, dal 1947 al 2005, ed è andata in onda tra il 2016 e il 2023, vincendo 21 Emmy Awards.

Lo scandalo Epstein che ha coinvolto l’ex principe Andrea non sta ispirando solo Netflix. Anche altri concorrenti si stanno contendendo l’idea di una produzione sula vicenda di Andrew. La Disney, in particolare, sarebbe inondata di progetti. “Siamo sommersi dalle richieste di sceneggiatori che vogliono proporci questa storia. A Hollywood è in atto una corsa per essere il primo studio a produrre un film su Andrew”, riporta la rivista ‘People’.

Un’altra azienda interessata è il colosso Amazon, che ha già prodotto una serie nel 2024 ispirata alla disastrosa intervista di Andrew Mountbatten-Windsor alla Bbc. ” I dirigenti di Netflix e Amazon sono al 100% in trattativa sulla possibilità di produrre una serie drammatica basata sulla continua caduta di Andrew “, hanno dichiarato. Chi accetterà di interpretare l’ex principe caduto in disgrazia, un paria della famiglia reale e che potrebbe presto affrontare delle accuse? Il casting inizierà presto.

