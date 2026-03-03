spot_img
martedì 3 Marzo 2026
spot_img

Deliveroo, gip Milano convalida controllo giudiziario

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il giudice per le indagini preliminari di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, il colosso finito nell’inchiesta per caporalato, che riguarda circa 20mila rider, del pubblico ministero Paolo Storari. 

Lo scorso 25 febbraio il pubblico ministero di Milano Paolo Storari aveva disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Deliveroo Italy. L’accusa rivolta alla srl e all’amministratore unico è di impiegare manodopera “in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”.  

La richiesta un mese da quella della stessa Procura per Foodinho-Glovo (40.000 rider). Al centro dell’inchiesta, anche qui il presunto caporalato messo in atto contro i rider, ai quali sarebbero state corrisposte paghe “sotto la soglia di povertà”, in particolare “inferiori fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva”. Una paga di 2,50 euro a consegna per una somma mensile “sicuramente non proporzionata né alla qualità, né alla quantità del lavoro prestato al fine di garantire una esistenza libera e dignitosa e palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie