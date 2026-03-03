spot_img
martedì 3 Marzo 2026
Attacco all’Iran, Macron dispiega la portaerei Charles De Gaulle

(Adnkronos) – La portaerei francese Charles de Gaulle sarà dispiegata nel Mar Mediterraneo. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron riferendo alla nazione sugli ultimi sviluppi in Medio Oriente. Macron ha poi spiegato che la Francia “ha abbattuto droni per legittima difesa, fin dalle prime ore del conflitto, per difendere lo spazio aereo dei nostri alleati”. Il capo dell’Eliseo ha, quindi, annunciato di aver disposto l’invio della fregata Languedoc e dei sistemi di difesa antiaerea.  

 

Gli Stati Uniti e Israele hanno agito “al di fuori del diritto internazionale” attaccando l’Iran, ma “nessun boia” verrà “rimpianto”, ha dichiarato il presidente francese in un discorso alla nazione. 

“Una pace duratura nella regione potrà essere raggiunta solo attraverso la ripresa dei negoziati diplomatici”, ha affermato Macron, per il quale “è auspicabile la cessazione immediata degli attacchi”. “Stiamo per costruire una coalizione per riunire i mezzi, anche militari, per riprendere e mettere in sicurezza il traffico marittimo in Medio Oriente”, ha inoltre annunciato Macron. 

 

Due “primi voli” per rimpatriare i cittadini francesi dal Medio Oriente arriveranno questa sera a Parigi. “Su mia richiesta, il governo ha rafforzato l’operazione di protezione militare e vigilanza sui luoghi e sulle persone più esposti”, ha concluso Macron, riferendosi alle pattuglie di soldati sul territorio francese. 

 

