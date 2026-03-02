spot_img
Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 morti e un ferito

Non si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte due persone mentre un’altra è rimasta ferita. E’ accaduto a Roma, in via Collatina nella zona del Quarticciolo.  

L’auto in fuga ha invaso la corsia opposta di marcia e si è scontrata con una macchina che procedeva in senso opposto: due delle persone a bordo dell’auto travolta sono morte e una è rimasta ferita. 

I tre sudamericani che erano a bordo della macchina in fuga – uno bloccato dagli agenti e gli altri due trasportati in ospedale – sono stati arrestati per omicidio stradale dalla Polizia. I tre sono anche accusati di violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza in vincolo di continuazione.  

Secondo una prima ricostruzione, subito dopo la fuga dal controllo, all’equipaggio della Polizia si è aggiunto un secondo equipaggio dei Carabinieri, che però ha perso il contatto con il veicolo in fuga. Durante la corsa, l’equipaggio della Polizia è rimasto in scia, sebbene a distanza, per non generare rischi. Il veicolo in fuga, giunto all’altezza di via Collatina, ha invaso il senso di marcia opposto, scontrandosi contro un’altra macchina. 

Da una prima verifica all’interno dell’abitacolo del veicolo in fuga sono stati trovati jammer e cacciaviti atti allo scasso.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

