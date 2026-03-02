spot_img
lunedì 2 Marzo 2026
spot_img

Pisa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Trasferta di campionato per il Bologna. Oggi, lunedì 2 marzo, i rossoblù sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – all’Arena Garibaldi nella 27esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano arriva dalla vittoria per 1-0 contro il Brann ai playoff di Conference League, che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale, mentre nell’ultima giornata di campionato aveva vinto con lo stesso risultato contro l’Udinese. Il Pisa invece nell’ultimo turno è stato battuto dalla Fiorentina 1-0 al Franchi. 

 

La sfida tra Pisa e Bologna è in programma oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 18.30. Ecco le probabili formazioni: 

Pisa (3-5-2): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Marin, Iling Junior; Moreo, Durosinmi. All. Hiljermark 

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Joao Mario; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Dallinga, Dominguez. All. Italiano 

 

Pisa-Bologna sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie