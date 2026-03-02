spot_img
lunedì 2 Marzo 2026
Iran, nuovi attacchi contro i Pasdaran a Teheran: il video dei raid senza sosta

6

(Adnkronos) – Nuovo attacco su vasta scala oggi, lunedì 2 marzo, nel cuore di Teheran, nel terzo giorno dell’operazione congiunta Usa-Israele contro l’Iran. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato che “l’aeronautica militare israeliana, sotto la guida dell’intelligence israeliana, ha avviato un ulteriore ampio attacco contro obiettivi del regime terroristico iraniano”. L’aggiornamento arriva dopo che i media iraniani avevano riferito di esplosioni udite nella capitale. Si tratta della sesta ondata di attacchi dall’inizio dell’operazione militare ‘Ruggito del Leone’, precisa Sky News. Decine i video postati sui social, dove si vedono raid continui di diversi minuti contro le posizioni dei Guardiani della Rivoluzione 

