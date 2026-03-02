spot_img
lunedì 2 Marzo 2026
spot_img

Incidente all’Ex Ilva di Taranto, operaio precipita da 10 metri e muore

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un operaio di 25 anni è morto questa mattina nello stabilimento ex Ilva di Taranto dopo essere precipitato da un’altezza di 10-12 metri. Il giovane, dipendente di una ditta dell’indotto, la Gea Power, secondo le prime informazioni stava effettuando una attività di pulizia su un nastro trasportatore. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santissima Annunziata’ ma non ce l’ha fatta. 

È arrivata ai sindacati la convocazione dalla Presidenza del Consiglio per un incontro a Palazzo Chigi per il 5 marzo ore 11,30 sull’ex Ilva. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie