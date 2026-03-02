spot_img
lunedì 2 Marzo 2026
Cinema, al via la quarta edizione del ‘Premio Film Impresa’

(Adnkronos) – – Ha preso ufficialmente il via, al Cinema Quattro Fontane di Roma, la quarta edizione di ‘Premio Film Impresa’, appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale come luogo di incontro tra industria, cultura e audiovisivo. Il Premio, ideato e realizzato da Unindustria in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema, riafferma anche quest’anno la centralità del racconto d’impresa attraverso il linguaggio del cinema, valorizzando storie, persone, territori e innovazione. ”Questa prima giornata conferma che Premio Film Impresa non è solo una rassegna di film, ma un luogo in cui l’impresa si racconta e si mette in relazione con il mondo della cultura e dell’audiovisivo – ha dichiarato Giampaolo Letta, presidente di Premio Film Impresa – Lo abbiamo percepito già da questa mattina con il successo di UNI.verso PFI e poi nei momenti dedicati alla masterclass e alle proiezioni degli inediti, che testimoniano in modo evidente questa volontà di confronto. Vedere istituzioni, aziende, giovani talenti e professionisti del cinema dialogare attorno al tema della comunità e dell’innovazione significa ribadire un’idea che portiamo avanti fin dall’inizio: il racconto dell’impresa non è comunicazione accessoria, ma parte integrante della sua identità. Quando il cinema incontra il lavoro, emergono storie vere, capaci di restituire complessità, visione e futuro. Ed è proprio questo il senso del Premio: costruire uno spazio in cui queste storie possano prendere forma e diventare patrimonio condiviso”.  

A precedere l’apertura ufficiale del Premio è stato ‘UNI.verso PFI – Crescere, Includere, Comunicare’, il ‘fuori salone’ che per il secondo anno arricchisce il programma della prima giornata e che si conferma spazio strutturato di confronto tra sistema produttivo e filiera audiovisiva. Animato dal Team PFI2026 con la project leader Lidia Cudemo, Presidente della Sezione Editoria, Informazione e Audiovisivo di Unindustria, UNI.verso PFI ha messo al centro i temi della crescita, dell’inclusione e della comunicazione come leve strategiche per lo sviluppo delle imprese. Il primo momento di dialogo, dedicato al tema della crescita e dell’internazionalizzazione come percorso di costruzione di valore nel tempo, è stato coordinato da Lidia Cudemo e ha visto la partecipazione di Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura Roma Capitale; Enrico Batini, Head of Corporate Business Centro Italia UniCredit; Allegra Paola Baistrocchi, Vicaria dell’Ufficio per la Promozione delle Eccellenze Italiane del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Carlo La Rotonda, Direttore Generale RetImpresa – Confindustria; Claudia Maria Golinelli, Presidente EGA Worldwide; e Daniela Cavallo, Territory Coach. Nel corso dell’incontro sono stati presentati il trailer della serie tv The Perfect Pitch, realizzata da RetImpresa in collaborazione con il Consolato d’Italia a Detroit, e i contributi video dedicati a ‘1000 Miglia Experience Florida’ e ‘Valeggio sul Mincio’, ‘Verona città d’Arte’. 

 

 

Il confronto è proseguito con un focus sulle nuove forme di organizzazione dell’impresa e sul valore dell’inclusione, coordinato da Cristiano Dionisi, Presidente Piccola Industria di Unindustria. Sono intervenuti Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana; Valentina Picca Bianchi, Presidente del Comitato Impresa Donna istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Miriam Diurni, Presidente ITS Meccatronico Lazio Academy; Daniela Gentile, Responsabile Relazioni Istituzionali e Comunicazione Invitalia; Virginia Gullotta, Amministratore Delegato Pezzilli & Company e Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria; e Carmelo Campagna, Vice Presidente ANFIR e Presidente Gepafin Finanziaria dell’Umbria. In apertura è stato proiettato il video del progetto Invitalia Le donne di ora. A chiudere la mattinata il panel dedicato alla comunicazione come strumento di identità e partecipazione, coordinato da Massimo Romano, Vice Presidente Una, che ha visto la presenza di Fausto Bianchi, Presidente Piccola Industria Confindustria; Christian Ostet, Vice Presidente Piccola Industria Confindustria; Antonio Fazzari, General Manager Fater – Jvt Angelini e P&G; Stefano Franchi, Direttore Generale Federmeccanica; Livio Vanghetti, Direttore Relazioni Esterne Confindustria; e Lavinia Bellioni, Responsabile Affari Istituzionali Territoriali Edison. In occasione dell’incontro è stato proiettato il video Progetto Pilota – Piccola Industria & Marketing – Network Factory. ”Il ‘Premio Film Impresa’ è diventato, anno dopo anno, un luogo di incontro tra mondi diversi: imprese, creativi, istituzioni, finanza, giovani. Il film d’impresa racconta identità, valori, visione. Aiuta le aziende ad attrarre talenti, a dialogare con i mercati, a costruire reputazione. Ma soprattutto permette di far conoscere un’Italia che produce, innova, investe e crea lavoro – ha dichiarato Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria – ‘Premio Film Impresa’ nasce proprio da questa intuizione, usare il linguaggio dell’audiovisivo per restituire centralità al lavoro e all’impresa, parlando in modo contemporaneo alle nuove generazioni. Il nostro ruolo, come Unindustria, è mettere a sistema tutto questo. Creare ponti tra imprese, istituzioni, finanza e creatività. Lo facciamo attraverso il Piano Industriale del Lazio, attraverso i progetti sulle competenze, sull’innovazione, sulla finanza per la crescita, attraverso il dialogo costante con il Sistema Confindustria e con tutti gli attori dell’ecosistema. Il Premio è un esempio concreto di questa visione: una politica industriale ‘soft’, che lavora su cultura, relazioni e capitale umano”.  

Alle ore 17.30 la quarta edizione è entrata nel vivo con l’evento di apertura ‘Un’idea di comunità: Persone, Ecosistemi, Innovazione’. Dopo i saluti del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, hanno introdotto l’incontro il Presidente del Premio Giampaolo Letta e il Direttore Artistico Mario Sesti. Sono intervenuti Giuseppe Biazzo, Presidente Unindustria, e Alessandro Usai, presidente Anica. La conversazione ha coinvolto inoltre Roberta Angelilli, Commissaria Straordinaria del Governo per l’area di Civitavecchia e Vice Presidente Regione Lazio; Danila Sansone, Responsabile Sviluppo Imprese Invitalia; Alberto Tripi, Presidente Almaviva; Lavinia Bellioni, Responsabile Affari Istituzionali Territoriali Edison; Maria Raffaella Caprioglio, presidente Umana; e Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia UniCredit. 

 

 

”Uno dei momenti più significativi di questa prima giornata è stata la masterclass realizzata insieme all’Università La Sapienza, che da tempo porta avanti un importante progetto di formazione alla scrittura per il cinema – ha dichiarato Mario Sesti, direttore artistico di Premio Film Impresa – La novità è che con ‘Premio Film Impresa’ abbiamo costruito un vero percorso di simulazione della scrittura di un film d’impresa, coinvolgendo giovani aspiranti sceneggiatori, registi e produttori insieme ad aziende reali. Le imprese condividono idee, visioni e identità, e da questo confronto nascono progetti concreti di sceneggiatura dedicati al racconto della loro realtà. È un’esperienza che portiamo avanti da un paio d’anni e che oggi comincia già a dare risultati tangibili, come dimostrano i due inediti presentati questa sera. Mettere in relazione la creatività cinematografica dei giovani talenti con l’esigenza degli imprenditori di raccontarsi in modo nuovo è forse la sfida più ambiziosa del Premio: siamo convinti che cinema e impresa debbano imparare a dialogare sempre più strettamente, perché è un confronto che arricchisce entrambi”. La serata è proseguita con il talk ‘Comunicare l’impresa. L’impresa di comunicare’, che ha introdotto la masterclass diretta da Andrea Minuz, Professore ordinario presso ‘La Sapienza’ Università di Roma – docente di Storia del Cinema e Teoria e analisi della sceneggiatura – e la presentazione delle tre sceneggiature inedite realizzate per D-Hub Studios, Elevatori Areg e WeBuild. Mario Sesti ha dialogato con le aziende committenti insieme a Giorgio Maria Nicolai, docente del Master di sceneggiatura e produzione presso ‘La Sapienza’ Università di Roma, e Lorenza Lei, Amministratore Delegato della ‘Fondazione Roma Lazio Film Commission’, alla presenza dei tre gruppi di scrittura coinvolti. A chiudere la prima giornata, ‘#PFI Presenta: Raccontare la cultura d’impresa’, che ha visto una conversazione con autori, produttori e aziende, accompagnata dalla proiezione degli inediti Elda, con Lorenza Indovina, di Massimo Ferrari (Produzione: MaGa Production per Dublo) e Ogni cosa ha il suo posto di Antonio Cofano (Produzione: Fidelio per Fucine Umbre). Al termine Lorenza Lei ha consegnato le menzioni speciali. 

La quarta edizione di ‘Premio Film Impresa’ proseguirà domani, martedì 3 marzo, con l’avvio delle proiezioni delle opere in concorso nelle tre aree principali – ‘Area Doc I e II’ – a cura di UniCredit; ‘Area Narrativa’ – a cura di Umana; ‘Area II&S: Innovation, Image & Sound’ – a cura di Almaviva Group – e con le due attese proiezioni speciali: il film “Andata e Ritorno”, a cura del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il docufilm ‘Nuvola’, a cura del Gruppo Lavazza. La giornata conclusiva del 4 marzo vedrà inoltre l’assegnazione dei Premi Speciali a Sergio Castellitto, Pif, Giuseppe Tornatore, Brunello Cucinelli e alla Maison Hermès, oltre alla novità del Premio alla migliore musica originale a cura di Caterina Caselli e Sugar Publishing. Altra importante novità di quest’anno è l’introduzione del ‘Premio Alice nella Città Film Impresa’, nato dalla collaborazione tra Unindustria e ‘Alice nella Città’ e dedicato al miglior cortometraggio realizzato nel Lazio, capace di raccontare impresa, lavoro e innovazione attraverso il linguaggio audiovisivo. Ad assegnarlo sarà una giuria composta da nove ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni. La quarta edizione ha ottenuto il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, Anfir, Anica, Una e la collaborazione di Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Invitalia, Confindustria e Circuito Cinema. Premio Film Impresa è affiancato dai golden partner: Almaviva Group, Edison, Umana, UniCredit. Event partner sono Gruppo FS e Lavazza Group. Sponsor tecnici sono Spencer & Lewis, D-Hub Studios, Ega, Tecnoconference Europe, Slamp, Tmb. Media partner sono ‘Il Messaggero’, ‘Prima Comunicazione’ e ‘Adnkronos’. Per consultare il programma completo è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Premio Film Impresa al seguente link: https://www.filmimpresa.it/edizioni/2026/programma Sempre sullo stesso sito è inoltre possibile seguire la diretta streaming di tutti gli eventi in programma, consultare l’elenco completo dei film in selezione ed effettuare la prenotazione agli eventi di domani e 4 marzo. 

