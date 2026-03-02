spot_img
lunedì 2 Marzo 2026
Bufo (Iren): “Con crisi Medio oriente continuo monitoraggio prezzi materie prime e gas”

(Adnkronos) – “Le notizie delle ultime ore legate all’escalation bellica in Medioriente ci obbligano a monitorare con attenzione i prezzi delle materie prime, in particolare del gas. Iren dispone comunque di ampie risorse, già approvvigionate, con contratti con consegna già in Italia che al momento ci consentono di guardare agli impatti sulla supply Iren senza allarmismo.”  

Ad affermarlo in una nota è Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren, a margine del convegno Umanizzare il trilemma dell’energia, in corso alla Camera dei deputati. 

