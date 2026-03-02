spot_img
lunedì 2 Marzo 2026
Bari, maltrattamenti sui bambini: sospesa insegnante per sei mesi

(Adnkronos) –
Maltrattamenti ai danni degli alunni. Un’insegnante di una scuola dell’infanzia di Bitonto, in provincia di Bari, è stata sospesa per circa sei mesi, in base a una misura cautelare di interdizione emessa dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese per presunti maltrattamenti ai danni dei piccoli allievi e delle piccole allieve.  

L’indagine, condotta dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza, era stata avviata a novembre 2025 a seguito di una denuncia presentata dai genitori di alcuni alunni. Sulla base di accertamenti tecnici audio-video piazzati all’interno dell’istituto scolastico, sono stati acquisiti, nell’arco temporale di circa un mese e mezzo, elementi utili a riscontrare comportamenti vessatori ripetuti nei confronti dei minori affidati alla docente, una donna di 65 anni. A quest’ultima vengono contestati schiaffi, strattonamenti e punizioni ritenute non consone al contesto educativo.  

