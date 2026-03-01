spot_img
domenica 1 Marzo 2026
Serie A, oggi Cremonese-Milan – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, domenica 1 marzo, i rossoneri sfidano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 27esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 con il contestato gol di Troilo, mentre i lombardi sono stati battuti dalla Roma all’Olimpico con un netto 3-0. 

Nella prossima giornata di Serie A, il Milan è atteso dal derby contro l’Inter, mentre la Cremonese volerà a Lecce. 

