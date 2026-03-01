spot_img
domenica 1 Marzo 2026
spot_img

Sanremo, Verdone a Sal Da Vinci: “Oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Anche Carlo Verdone esulta per la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Per sempre sì’. E in un post social si congratula con l’artista napoletano, postando una foto di loro due sul set di ‘Troppo forte’, film che ha visto nel cast anche Alberto Sordi e Mario Brega. “I miei complimenti e un abbraccio sincero: oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”, scrive il regista e attore romano. 

 

“Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’. E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto col papà – scrive ancora Verdone – venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante e attore di sceneggiate”, mentre Sal Da Vinci “giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie