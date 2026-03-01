Sanremo, ad Rai: “Passaggio testimone a De Martino in diretta atto generosità di Conti”

(Adnkronos) – La scelta del passaggio di consegne all’Ariston fra Carlo Conti e Stefano De Martino durante la finale del Festival di Sanremo 2026 è stata “un atto di generosità straordinaria di Carlo Conti. Carlo è una persona di cuore e un grande uomo, in grado di animare le persone che devono lavorare con lui e che fanno parte di questo ambiente. E’ la prima volta nella storia della Rai e di Sanremo che avviene un passaggio di testimone così, in diretta”. Così l’ad Rai Giampaolo Rossi nel corso di un punto stampa con i cronisti al termine della conferenza finale del Festival di Sanremo 2026, commentando la decisione della Rai di ufficializzare la scelta di Stefano De Martino come conduttore di Sanremo 2027 proprio nel corso della puntata finale dell’edizione appena conclusa. “E’ stato un evento iconico, perché vedere Carlo Conti che fa il passaggio di testimone a Stefano e Stefano che si commuove credo che rimarrà negli annali delle immagini e della storia di Sanremo – aggiunge Rossi – ed è nato perché era importante far vedere la capacità di programmazione di questa azienda e del mondo Rai”.

Carlo Conti ha rivelato di aver “chiesto fortemente di poter fare questo passaggio di consegne in video”, avvenuto dopo la sua decisione, comunicata due mesi fa, di lasciare la direzione artistica del festival.

“Per me era molto importante, un segno di forte coesione aziendale e di rispetto”, ha spiegato Conti. “Mi piaceva l’idea di trovarmi nel mezzo: tra un festival legato al passato, come quello di Baudo, e il passaggio di un testimone verso il futuro con Stefano. Ho chiesto quindi la possibilità di essere proprio io, in onda, a fare questo passaggio per la prima volta”.

Il progetto costruito su Stefano De Martino “sarà ovviamente pluriennale, anche perché Stefano è un investimento: l’idea è quella di costruire un percorso”, dice Giampaolo Rossi. “Quest’anno abbiamo rinnovato la convenzione con il Comune di Sanremo e questa convenzione ha in sé anche degli elementi che portano a studiare insieme al comune stesso dei progetti anche di cambiamento del festival – anticipa Rossi – Lo staff, il gruppo di lavoro, questo ancora dovrà essere deciso: ci si metterà da domani a lavorare”.

Quella di De Martino per il Festival 2027 “non è una scelta estemporanea, nasce come un ragionamento molto serio di un investimento anche sul futuro – ragiona Rossi – L’idea è quella di incarnare un modello di intrattenimento che sarà costruito nei prossimi mesi”. Sul ruolo sia di conduttore che direttore artistico di De Matino, Rossi spiega: “È tradizione ormai da tanti anni che a Sanremo il conduttore sia anche il direttore artistico. Ovviamente poi i profili dei singoli conduttori sono diversi: Conti viene da una formazione musicale, quindi per lui il rapporto con l’industria discografica è naturale e svolgere il ruolo di direttore artistico è un elemento molto importante”.

Ma il Festival di Sanremo “è anche tante altre cose, è anche una capacità narrativa e di racconto complessivo, artistico e comunicativo, quindi non è detto che il format Sanremo di domani non possa avere anche delle sfaccettature che vanno anche oltre la semplice e complessa comunque elaborazione di contenuti musicali”, scandisce Rossi. Stefano De Martino “ha un profilo diverso da quello di Carlo Conti perché è un personaggio più legato al mondo dello show e dell’intrattenimento, quindi è chiaro che si ridisegnerà anche un po’ il Festival di Sanremo a seconda delle caratteristiche dei direttori artistici”. Mentre sulla possibile presenza di Antonella Clerici, Rossi risponde cauto: “Programmiamo, ma non è che programmiamo proprio tutto: adesso un po’ alla volta riusciremo a vedere le cose in evoluzione”.

La scelta di Stefano De Martino condizionata da endorsement politici? “Lasciamo perdere le polemiche sulle letture politiche, che sono sempre l’aspetto un po’ morboso con cui una parte del giornalismo cerca di analizzare sia la Rai che per quello che riguarda il Festival di Sanremo”, risponde l’ad Rossi, sollecitato dai cronisti sugli endorsement politici a favore della scelta di De Martino al timone del prossimo festival, come quello del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi.

Sulla scelta del conduttore, Rossi coglie l’occasione di sottolineare che “le scelte in Rai vengono elaborate attraverso un lavoro molto complesso di analisi di mercato, singoli talent, di rapporto con l’industria televisiva, in questo caso anche nel mondo dello spettacolo e sono scelte che vengono condivise da manager che lavorano in Rai e che hanno ovviamente una visione del prodotto televisivo. È il motivo per cui Stefano De Martino è stato scelto due anni fa per condurre ‘Affari Tuoi’ quando Amadeus decise di lasciare la Rai, che per molti fu una scelta azzardata, mentre per la Rai era un straordinario investimento nei confronti di un giovane non solo conduttore, ma showman vero su cui elaborare l’idea dell’intrattenimento del futuro”.

La scelta di Stefano De Martino come direttore artistico e conduttore di Sanremo si basa su “caratteristiche complete a 360 gradi” e non solo su competenze musicali, spiega il direttore del Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, delineando la visione per il futuro del Festival. “Sanremo oggi rappresenta uno spettacolo a 360 gradi, dove non si parla soltanto di canzoni ma di momenti”, dice Di Liberatore. “Ridurre il Festival solo a musica e canzoni sarebbe diminutivo”.

In quest’ottica, De Martino viene definito “un conduttore, un mattatore, uno showman”. Per quanto riguarda l’aspetto prettamente musicale, il dirigente assicura che il nuovo conduttore non sarà solo: “Dal punto di vista musicale sarà sostenuto da una struttura e da una squadra”. Questo team, conclude, avrà il doppio compito di “curare determinate carenze e valorizzare le abilità che possiede”, all’interno di un “progetto con a capo un direttore artistico e una conduzione”.

