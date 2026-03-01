spot_img
domenica 1 Marzo 2026
“Khamenei, vai all’inferno”: il messaggio della giornalista in Australia

(Adnkronos) – Rita Panahi, giornalista di origine iraniana e volto di Sky News Australia, non esita a mostrare la sua soddisfazione per la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nell’attacco portato da Stati Uniti e Israele. Nella sua lingua d’origine, la giornalista chiude il proprio intervento con l”augurio’ speciale alla guida suprema iraniana. I colleghi in studio non colgono il significato delle parole ma, evidentemente, intuiscono: “Non avrei saputo dirlo meglio” 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Ultimissime

