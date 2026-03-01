spot_img
domenica 1 Marzo 2026
Iran, nuove esplosioni a Dubai: colonne di fumo sul porto

6

(Adnkronos) – Nuove esplosioni questa mattina a Dubai, Doha e Manama per il lancio di missili dall’Iran, all’indomani dell’inizio dell’attacco americano e israeliano contro la Repubblica islamica. Lo riferiscono testimonianze locali. 

Secondo la Cnn, i residenti di Dubai, svegliandosi, hanno segnalato la presenza di dense colonne di fumo nero sopra l’area portuale di Jebel Ali. Finora non sono stati segnalati feriti. 

 

 

I detriti di un drone abbattuto sulla Business Bay di Dubai hanno causato un incendio nel principale porto commerciale della città, hanno affermato le autorità.  

 

 

“Le squadre della Protezione Civile di Dubai sono intervenute immediatamente e stanno continuando a impegnarsi per spegnere completamente l’incendio. Non si segnalano feriti.” 

 

 

