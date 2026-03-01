Domenica In, Iva Zanicchi consola Leo Gassmann: “Porta bene arrivare quasi ultimo”

(Adnkronos) – “Porta bene arrivare quasi ultimi”. Con questo augurio, Iva Zanicchi ha voluto incoraggiare Leo Gassmann che si è classificato al 28esimo posto al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Naturale’. “La musica non è una classifica, abbiamo tutti già vinto arrivati fino a qui”, ha detto il cantante che si è detto “felice” del suo percorso.

Poi, non è mancato il commento sulla polemica che ha coinvolto il padre Alessandro Gassmann che su Instagram, dopo aver visto Gianni Morandi intervenire nel duetto del figlio tredici Pietro, si era lamentato del fatto che la Rai avesse rifiutato di ospitarlo sul palco dell’Ariston.

Leo Gassmann ha smorzato così la polemica: “Io stimo Tredici Pietro e il padre Gianni Morandi. Io non sono papà, gli voglio un bene dell’anima, condivido quello che pensa, ma comunque siamo due persone diverse e ragioniamo in maniera diversa. Papà è anche molto ironico, voleva solo avere chiarezza sul regolamento”.

