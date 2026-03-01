spot_img
domenica 1 Marzo 2026
spot_img

Domenica In, Iva Zanicchi consola Leo Gassmann: “Porta bene arrivare quasi ultimo”

adn-ultimora
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Porta bene arrivare quasi ultimi”. Con questo augurio, Iva Zanicchi ha voluto incoraggiare Leo Gassmann che si è classificato al 28esimo posto al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Naturale’. “La musica non è una classifica, abbiamo tutti già vinto arrivati fino a qui”, ha detto il cantante che si è detto “felice” del suo percorso.  

Poi, non è mancato il commento sulla polemica che ha coinvolto il padre Alessandro Gassmann che su Instagram, dopo aver visto Gianni Morandi intervenire nel duetto del figlio tredici Pietro, si era lamentato del fatto che la Rai avesse rifiutato di ospitarlo sul palco dell’Ariston.  

Leo Gassmann ha smorzato così la polemica: “Io stimo Tredici Pietro e il padre Gianni Morandi. Io non sono papà, gli voglio un bene dell’anima, condivido quello che pensa, ma comunque siamo due persone diverse e ragioniamo in maniera diversa. Papà è anche molto ironico, voleva solo avere chiarezza sul regolamento”.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie