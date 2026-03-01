spot_img
domenica 1 Marzo 2026
spot_img

Ditonellapiaga in lacrime: “Non pensavo nemmeno di arrivare a Sanremo”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Non pensavo nemmeno di essere presa al Festival, figuriamoci arrivare sul podio”. Così Ditonellapiaga ospite oggi da Mara Venier a ‘Domenica In – Speciale Sanremo’ ha commentato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2026, in cui si è classificata al terzo posto con il brano ‘Che fastidio!’.  

“È stato un sanremo perfetto, all’insegna del 3: terzo posto, ho vinto la serata cover e ho visto il premio come miglior arraggiamento”, ha spiegato Margherita Carducci, vero nome di Ditonellapiaga.  

Un risultato che premia la scelta stilistica: “Sono felice perché l’originalità è stata premiata: sono contenta sia salito sul podio, perché spesso i brani pop dance vengono scartati. Questa volta no”, ha detto la cantautrice.  

Ditonellapiaga ha ricordato poi la vittoria nella serata delle cover in duetto con TonyPitony sulle note di ‘The Lady is a Tramp’: “Il mio sanremo è stato all’insegna dell’irrilevanza, volevo essere un po’ la quota pazza e lui era la persona perfetta. Tony è un grandissimo cantante e performer, ci siamo impegnati tantissimo, ed è stato premiato”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie