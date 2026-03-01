Ditonellapiaga in lacrime: “Non pensavo nemmeno di arrivare a Sanremo”

(Adnkronos) – “Non pensavo nemmeno di essere presa al Festival, figuriamoci arrivare sul podio”. Così Ditonellapiaga ospite oggi da Mara Venier a ‘Domenica In – Speciale Sanremo’ ha commentato la sua esperienza al Festival di Sanremo 2026, in cui si è classificata al terzo posto con il brano ‘Che fastidio!’.

“È stato un sanremo perfetto, all’insegna del 3: terzo posto, ho vinto la serata cover e ho visto il premio come miglior arraggiamento”, ha spiegato Margherita Carducci, vero nome di Ditonellapiaga.

Un risultato che premia la scelta stilistica: “Sono felice perché l’originalità è stata premiata: sono contenta sia salito sul podio, perché spesso i brani pop dance vengono scartati. Questa volta no”, ha detto la cantautrice.

Ditonellapiaga ha ricordato poi la vittoria nella serata delle cover in duetto con TonyPitony sulle note di ‘The Lady is a Tramp’: “Il mio sanremo è stato all’insegna dell’irrilevanza, volevo essere un po’ la quota pazza e lui era la persona perfetta. Tony è un grandissimo cantante e performer, ci siamo impegnati tantissimo, ed è stato premiato”.

