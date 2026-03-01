Campagna agricola 2026: E.R.B.A. Umbria pronta con un pacchetto completo per le imprese

Un pacchetto organico di quattro interventi per accompagnare il sistema agricolo umbro verso la piena conformità normativa, la sicurezza sul lavoro e la competitività. È la risposta che l’Ente Regionale Bilaterale Agricolo dell’Umbria – E.R.B.A. dell’Umbria – porta sul campo in vista dell’imminente avvio della prossima campagna agricola, trasformando gli obblighi di legge in strumenti concreti di crescita per le imprese del territorio.

A spingere l’intervento è l’introduzione di nuovi e stringenti obblighi normativi: il recente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e le condizionalità sociali imposte dalla Politica Agricola Comune dell’Unione Europea (PAC 2023-2027). Di fronte a un settore esposto a rischi elevati e a una burocrazia sempre più complessa, l’Ente ha scelto di strutturare una risposta sistemica, capace di agire direttamente sulla gestione quotidiana dell’impresa.

Fondato nel settembre 2014 dalla volontà condivisa delle associazioni di categoria e dei sindacati agricoli umbri, E.R.B.A. dell’Umbria – attualmente presieduto dal Dr. Rufo Ruffo – ha consolidato negli anni la propria missione nella prevenzione di infortuni e malattie professionali, mettendo a disposizione delle imprese «strumenti, professionalità, formazione ed ogni altro supporto, sostegno o servizio, che possa produrre efficacia per perseguire l’obiettivo di lavorare in sicurezza e diffonderne la cultura al pari di quella della prevenzione».

Il primo pilastro: i rappresentanti territoriali per la sicurezza

Il primo dei quattro interventi riguarda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST). In un settore frammentato come quello agricolo, molte aziende non dispongono di un rappresentante interno: E.R.B.A. colma questo vuoto mettendo a disposizione tecnici qualificati capaci di supportare il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi e nel miglioramento costante dei livelli di sicurezza, garantendo al contempo il pieno rispetto formale delle norme.

Sorveglianza sanitaria con rimborso al 50%

Il secondo pilastro affronta il tema della sorveglianza sanitaria. Le visite mediche periodiche obbligatorie rappresentano spesso un onere significativo per le piccole imprese agricole: attraverso il servizio offerto da E.R.B.A., le aziende potranno ottenere un rimborso economico pari al 50% del costo sostenuto per l’idoneità dei propri lavoratori, rendendo più accessibile un adempimento altrimenti gravoso.

Digitalizzazione e app “ERBA+” per gestire le scadenze

La terza misura punta sulla digitalizzazione. Oltre al supporto di un consulente aziendale dedicato, le imprese potranno accedere all’app mobile ERBA+, pensata per la gestione della documentazione e la calendarizzazione delle scadenze relative agli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il risultato è un monitoraggio costante e preventivo, fondamentale per affrontare eventuali controlli e ispezioni da parte delle autorità competenti.

Formazione specialistica per costruire cultura della sicurezza

Chiude il pacchetto la formazione specialistica. E.R.B.A. sostiene percorsi formativi mirati per garantire che datori di lavoro e dipendenti siano allineati ai più recenti standard di sicurezza, con l’obiettivo di costruire una cultura della prevenzione capace di proteggere il capitale umano e la continuità aziendale.

Con queste quattro azioni, E.R.B.A. dell’Umbria si propone non solo come ente erogatore di servizi, ma come partner strategico dell’intero sistema agroalimentare regionale. La campagna agricola 2026 diventa così l’occasione per un salto di qualità: «un sistema bilaterale che cammina al fianco di datori di lavoro e dipendenti, garantendo che ogni adempimento diventi un passo avanti verso un lavoro più moderno, regolare e sicuro».