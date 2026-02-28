Usa e Israele attaccano l’Iran. Forti esplosioni a Teheran

(Adnkronos) – Usa e Israele hanno lanciato un attacco all’Iran. Lo scrive il Wall Street Journal, confermando le notizie dei media israeliani. Il New York Times cita un funzionario statunitense che ha riferito che è in corso un’operazione militare Usa contro l’Iran.

“Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele”, ha annunciato questa mattina il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. Colonne di fumo nero si vedono nel cielo della capitale iraniana, Teheran, dove sono state udite diverse forti esplosioni.

Uno degli obiettivi dell’operazione in Iran sarebbe una struttura della presidenza iraniana, riferisce il Times of Israel citando notizie non confermate. L’agenzia iraniana Mehr parla di raid lungo Jomhouri Street a Teheran.

In Israele risuonano le sirene. Katz ha dichiarato “uno stato d’emergenza immediato in tutto il Paese”.

Il ministro israeliano dei Trasporti, Miri Regev, ha dato disposizioni all’Ente per l’aviazione civile di chiudere lo spazio aereo israeliano ai voli civili, riferisce il sito di notizie israeliano Ynet.

Il Comando del Fronte Interno delle forze israeliane (Idf) ha disposto restrizioni in tutto Israele: niente assembramenti, stop alle attività didattiche e alle attività lavorative ad eccezione dei settori essenziali, riferisce il Times of Israel.

“Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv. Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi”, ha scritto in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

