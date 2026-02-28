spot_img
sabato 28 Febbraio 2026
Serie A, oggi Hellas Verona-Napoli – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli. Oggi, sabato 28 febbraio, la squadra azzurra sfida l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – allo stadio Bentegodi nella sfida della 27esima giornata di Serie A. La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta, con annesse polemiche per il gol annullato a Gutierrez, contro l’Atalanta, che si è imposta 2-1 a Bergamo, mentre quella di Sammarco, succeduto a Zanetti sulla panchina scaligera, è stata battuta 3-0 in trasferta dal Sassuolo. 

Nel prossimo turno di Serie A, il Napoli ospiterà il Torino mentre l’Hellas Verona sfiderà il Bologna in trasferta. 

 

