sabato 28 Febbraio 2026
Sanremo, scaletta serata finale: ordine dei cantanti di oggi

Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo 2026. Questa sera, sabato 28 febbraio, si esibiranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 gli artisti in gara. Ad aprire la serata Francesco Renga con ‘Il meglio di me’. L’ultima esibizione, prevista attorno all’1.15, è di Eddie Brock con il brano ‘Avvoltoi’.  

Dopo, verrano svelati i 5 finalisti e poi alle 2:00 è prevista la proclamazione del vincitore della 76esima edizione del Festival. 

01 – Elettra Lamborghini – ‘Il meglio di me’ 

02 – Chiello – ‘Ti penso sempre’ 

03 – Raf – ‘Ora e per sempre’ 

04 – Bambole di Pezza – ‘Resta con me’ 

05 – Leo Gassmann – ‘Naturale’  

06 – Malika Ayane – ‘Animali notturni’ 

07 – Tommaso Paradiso – ‘I romantici’ 

08 – J-Ax – ‘Italia starter pack’  

09 – LDA & AKA 7EVEN – ‘Poesie clandestine’ 

10 – Serena Brancale – ‘Qui con me’ 

11 – Patty Pravo – ‘Opera’ 

12 – Sal Da Vinci – ‘Per sempre sì’ 

13 – Elettra Lamborghini – ‘Voilà’ 

14 – Ermal Meta – ‘Stella stellina’ 

15 – Ditonellapiaga – ‘Che fastidio!’ 

16 – Nayt – ‘Prima che’ 

17 – Arisa – ‘Magica favola’  

18 – Sayf – ‘Tu mi piaci tanto’ 

19 – Levante – ‘Sei tu’  

20 – Fedez & Masini – ‘Male necessario’ 

21 – Samurai Jay – ‘Ossessione’  

22 – Michele Bravi – ‘Prima o poi’ 

23 – Fulminacci – ‘Stupida fortuna’ 

24 – Luhè – ‘Labirinto’ 

25 – Tredici Pietro – ‘Uomo che cade’  

26 – Mara Sattei – ‘Le cose che non sai di me’ 

27 – Dargen D’Amico – ‘AI AI’ 

28 – Enrico Nigiotti – ‘Ogni volta che non so volare’ 

29 – Maria Antonietta e Colombre – ‘La felicità e basta’  

30 – Eddie Brock – ‘Avvoltoi’ 

