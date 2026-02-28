Sanremo, Conti: “Per futuro festival vorrei donna o giovane. Shayk negli Epstein files? Non controllo agende”

(Adnkronos) –

Carlo Conti guarda al futuro del festival di Sanremo. Oggi, sabato 28 febbraio, il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale 2026 sarà per l’ultima volta sul palco dell’Ariston, in occasione della finale che incoronerà il vincitore, prima di passare il testimone: “Credo che per il futuro del festival l’azienda sceglierà benissimo. Personalmente mi piacerebbe che fosse una donna o un giovane. Come è successo a me, 15 anni fa. Sono certo che prima o poi vedremo anche una donna fare la direttrice artistica”.

Conti ha poi commentato la polemica di Alessandro Gassmann, che si era lamentato in un post su Instagram di non essere potuto salire sul palco insieme al figlio, a differenza di Gianni Morandi con Tredici Pietro: “Credo ci sia stato un piccolo equivoco, quest’anno abbiamo scelto di non ospitare, dato che ci sono tantissime fiction, nessuna fiction Rai, ma contrariamente al mio interesse, è stato deciso di aumentare gli spot Rai”, ha risposto Conti, “mi dispiace se c’è stato questo equivoco con Alessandro. Del resto è ciò che si era verificato anche con Luca Argentero. Il regolamento del festival non prevede che i parenti non possano venire sul palco, ad esempio c’è la figlia di Raf, la sorella della Brancale”. Per poi assicurare: “Se Alessandro avesse voluto fare il duetto con Leo avrei detto subito sì, è una famiglia che sta dimostrando tutto il suo valore”, chiudendo così il caso.

“Irina Shayk citata negli Epstein files? Quando scelgo una co-conduttrice non chiedo tutti gli appuntamenti che ha avuto negli ultimi 20 anni”, ha risposto poi Conti sul tema, “ho preso una delle più famose top model al mondo, non sono andato a vedere file e contro-file. Credo sia una bellissima donna, presente su tutte le copertine del mondo”.

Sull’opportunità di invitare una modella russa vista la crisi in Ucraina, Conti ha poi detto: “Credo che la versione di ‘Su di noi’ di Dargen D’Amico con Pupo sia la risposta migliore. Pupo filorusso? A me piacciono questi cortocircuiti perché a volte si parla troppo, senza sapere cosa pensa davvero la gente”.

