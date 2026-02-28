spot_img
sabato 28 Febbraio 2026
Sanremo, ascolti quarta serata: 10,7 milioni di spettatori e 65,6% di share

(Adnkronos) – Sono stati 10.789.000 gli spettatori medi della quarta serata di Sanremo 2026, con il 65.6% di share. L’anno scorso la quarta serata del festival ottenne un ascolto medio di 13.575.000 spettatori con il 70,8% di share.  

 

