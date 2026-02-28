Sanremo 2026, Tredici Pietro chi è: il gran finale dopo il duetto con papà Morandi

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 28 febbraio, Tredici Pietro torna sul palco dell’Ariston per il gran finale del Festival di Sanremo 2026, dove è in gara con il brano ‘Uomo che cade’. Comunque vada la classifica finale, per Pietro Morandi – suo nome all’anagrafe – la vittoria personale è già arrivata. È successo ieri, venerdì 27 febbraio, nella serata delle cover quando il cantante ha portato sul palco il papà Gianni Morandi, regalando all’Ariston uno dei momenti più emozionanti e memorabili di questa 76esima edizione del Festival.

Inizialmente era prevista un’esibizione con Galeffi, Fudasca & Band, con il brano ‘Vita’ di Morandi e Lucio Dalla, omaggiando comunque la carriera del padre. Ma alla fine… Tredici Pietro ha deciso di sorprendere tutti portando anche Gianni Morandi sul palco, che è entrato a sorpresa. Il brano è stato rivisitato con l’inserimento di alcune strofe rap, trasformandolo così in un brano generazionale tra passato e presente. L’eterno ragazzo ha cercato di seguire il figlio anche nelle movenze, regalando un’esibizione unica. Alla fine della performance, Morandi emozionato ha detto: “Cantare insieme a lui è una cosa… ero tesissimo spero sia andato bene”. “Sei stato bravissimo”, ha risposto il figlio con orgoglio. Si vede che l’hai fatta un paio di volte”.

Un’emozione indescrivibile per Tredici Pietro sicuramente, ma soprattutto per papà Gianni Morandi che sui social ha scritto: “Stasera su quel palco ho provato un’emozione diversa da tutte le altre. L’ho calcato tante volte, ma farlo accanto a mio figlio Pietro è stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Quando mi ha chiesto di essere lì con lui a Sanremo ero incredulo. Lui, così indipendente, così determinato a costruire la sua strada da solo, mi ha davvero spiazzato. Mi ha detto che sarebbe stato uno dei momenti più belli della sua vita e che voleva viverlo con me, per poterselo ricordare per sempre. Grazie Pietro, per questo pezzo di vita insieme”, ha scritto.

All’anagrafe Pietro Morandi, figlio dell’eterno ragazzo Gianni Morandi, l’artista arriva al Festival con una poetica che rifiuta scorciatoie. “L’opzione del talent non l’ho mai presa in considerazione”, ha spiegato all’Adnkronos, sottolineando come il cognome paterno gli stia “un po’ stretto”. La motivazione è netta: “I raccomandati non mi piacciono. Ho sempre odiato i ricchi, anche se io, agli occhi di qualcuno, lo sono. Sono figlio di una persona ricca, mi confronto con questa cosa e non so come fare”.

Il percorso che lo ha portato a Sanremo passa attraverso la gavetta e la scrittura, iniziata fin dalle scuole medie, culminata nel suo ultimo album ‘Non guardare giù’. Un titolo che, spiega l’artista, “è aperto a diverse interpretazioni: può significare ‘corri e viaggi’, ma anche l’esatto contrario. Viviamo in un’epoca di nebbia e forse ci sta bene così”. Un disco nato da un periodo complesso, segnato dal trasferimento a Milano e dal lockdown: “Mi sentivo perso, avevo abbandonato alcune realtà, tra cui una relazione di quasi sette anni. Ma lo shock emotivo è necessario e funzionale”.

Un malessere che Tredici Pietro ha vissuto in autonomia, tanto che i genitori ne sono venuti a conoscenza solo tramite la stampa. “Non voglio essere sotto la cupola dei miei genitori, per me è come fallire”, ribadisce il rapper, che ha scelto il suo nome d’arte unendo il nome di battesimo al 13, numero fortunato del suo gruppo di amici, scartando l’uso del cognome per non sembrare “un neomelodico”. Musicalmente, Tredici Pietro difende la forza espressiva del suo genere: “Il rap concede tutto, in 30 secondi puoi raccontare quello che vuoi”.

Se in passato il brano ‘Verità’ era stato scartato dalle selezioni sanremesi, quest’anno la porta si è aperta. Il sogno nel cassetto resta ambizioso: “Fare un disco che lasci il segno nella storia della musica italiana”. Tra i desideri di collaborazione cita Geolier, Lazza, ma anche nomi distanti dal suo mondo come Lucio Corsi e Giorgia. Più difficile un duetto con papà Gianni: “Ho fatto una piccola parte in ‘C’era un ragazzo’, ma è un’opzione che non avrei mai ponderato”.

Tredici Pietro ha raccontato in un’intervista a La Repubblica di aver vissuto una relazione durata sette anni con una ragazza che ha sofferto di alcuni problemi di salute mentale. Proprio per starle accanto, nel 2020, in piena emergenza pandemica, aveva deciso di trasferirsi a Milano.

La storia si è poi conclusa nel febbraio 2024, una rottura che ha definito dolorosissima e destabilizzante. Oggi, a distanza di tempo, dice di sentirsi pronto a rimettersi in gioco.

A ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ il cantante ha spiegato che la canzone parla di una relazione. “Chi segue i propri sogni è destinato a cadere e a farsi male, però va bene così: la vita è fatta soprattutto di cadute. I successi si contano sulle dita di una mano, ma anche i nostri modelli sono persone che sono inciampate”.

L’imbarazzo che ci sarà tra noi due questa sera sarà bellissimo

Lo aspetto come l’ultima cena

Sarai bellissima ma è il minimo che aspetto da te

Sarà anche colpa del tuo aspetto

Ma di me non ho rispetto

E mi sporco

Sotto la pelle

Ho gli interni neri come una Mercedes

Tu ti sporchi

A restare con me e,

Chiusa in uno specchio,

C’è tutto il tuo riflesso e… e

Cambi forma

Alle parole

Come il fumo alle feste

Muovi tutto ciò che è attorno

Come un Dio della notte

Io per te potrei anche perdermi in un gioco di niente

Ma se ti farà male allora non pensare

Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa

Dimmi che hai troppe

Cose da dire

Cose da fare

Fogli bruciare

Per rimanere ferma a guardare

L’uomo che cade, l’uomo che cade

Se solo tu

Se solo sapessi che voglio soltanto che resti

Andassi via

Di questi palazzi non vedo che spenti riflessi

Dalla città (dalla città)

Che non riposa mai (che brucia ormai)

Forse sapresti chi sei

Tu sei la fine del film

La grande esplosione

La notte che conquista il giorno un nuovo colore

Sei la lama

Trafitta

E io il tuo polmone

Ma se ti farà male allora non pensare

Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po’ ti rilassa

Dimmi che hai troppe

Cose da dire

Cose da fare

Fogli bruciare

Per rimanere ferma a guardare

L’uomo che cade, l’uomo che cade

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

Per non rischiare

Di farci male

Se guardi su c’è un uomo che cade,

L’uomo che cade, un altro che cade

Se solo tu

Andassi via

Dalla città che fotte l’anima

Forse potresti sì forse puoi

Chiudermi la porta in faccia

Se rivedermi al Margine ti scioglie l’ansia

Dimmi che hai troppe cose da dire

Cose da fare

Fogli bruciare

Per rimanere ferma a guardare

L’uomo che cade, l’uomo che cade

E faccio un’altra figuraccia

Come un bambino scivolato in una piazza

A volte siamo bravi a sparire

Per non rischiare

Di farci male

Se guardi su c’è un uomo che cade,

L’uomo che cade, un altro che cade

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)