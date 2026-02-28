spot_img
sabato 28 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo 2026, Top & Flop della serata finale

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La serata finale di Sanremo 2026 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata, all’insegna dell’ironia.  

Andare in onda con la finale di Sanremo mentre le notizie dall’Iran e dal Medio Oriente si fanno sempre più allarmanti non è semplice ma Carlo Conti ha avuto un’intuizione da Frate Indovino: chiamare a cocondurre la finale anche la giornalista dei Tg1 Claudia Cardinaletti, alla quale affida lo ‘spiegone’ nell’incipit del festival.  

La regia di Maurizio Pagnussat pare studiata per tenere svegli i giornalisti della Sala Stampa, provati da una settimana con 3 ore di sonno a notte: cambi continui di inquadratura, movimenti di macchina rapidi. Quando c’è da riconoscere qualche particolare sul palco (dalla spilla del cantante al bacio saffico) l’unica è chiedere al Var.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie