spot_img
sabato 28 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo 2026, serata finale con televoto per classifica: regolamento, numeri, costi

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Ci siamo. Questa sera, sabato 28 febbraio, si chiude il Festival di Sanremo 2026 con la finale che decreterà il vincitore della 76esima edizione. Ma come si votano le canzoni nell’ultima serata? Il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto, contribuendo alla classifica e alla scelta del vincitore finale. 

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – che Carlo Conti annuncerà una volta che l’artista sarà sul palco – tramite sms o digitandolo sulla tastiera nel caso di chiamata da numero fisso. 

I numeri di telefono sono: 894.001 da telefono fisso e 475.475.1 da mobile. Il costo di ciascuna chiamata da numero fisso e di ciascun messaggio da mobile è di euro 0,51. Il numero massimo di voti effettuabili è pari a 3 voti per ciascuna sessione di voto. 

Nella quinta e ultima serata, sabato 28 febbraio, si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara nella categoria campioni. Le canzoni saranno votate dal pubblico con il televoto, dalla giuria della sala, stampa, tv e web e dalla giuria delle radio. 

Le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento. Il risultato di questa votazione sarà sommato al risultato della prima, seconda e terza serata, al fine di determinare quindi una classifica delle 30 canzoni in gara. 

I cinque artisti più votati si esibiranno di nuovo e le loro performance saranno giudicate dalle tre giurie. L’artista più votato diventerà il vincitore di Sanremo 2026. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie