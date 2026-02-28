spot_img
sabato 28 Febbraio 2026
spot_img

Sanremo 2026, Raf dedica ‘Ora e per sempre’ alla moglie Gabriella: “La mia ispirazione”

adn-ultimora
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
È stata una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Raf sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante in gara alla kermesse canora con il brano ‘Ora e per sempre’ ha interpretato la canzone con lo sguardo fisso in platea, rivolto alla moglie Gabriella Labate.  

“Stringimi forte quando il sole sorgerà, insieme ci troverà ci troverà”, canta Raf, in uno dei passaggi più intensi della canzone che è una vera e propria dedica d’amore per la moglie. La telecamere hanno inquadrato più volte Labate con gli occhi lucidi e visibilmente emozionata. Ancora più emozionato l’artista che al termine dell’esibizione ha voluto ringraziarla pubblicamente: “È stata la mia ispirazione per questo brano”. 

Lo spunto del pezzo, aveva raccontato Raf a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, è stato un bigliettino scritto a macchina che conteneva la promessa di matrimonio fatta alla moglie: “Quando ci siamo sposati a Cuba nel 1996, l’officiante aveva scritto il corrispettivo spagnolo della formula ‘Finché morte non vi separi’, ma io l’ho riscritto con le mie parole ‘Ora e per sempre’. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie