Qualche pioggia, ma continua il caldo: inverno finito in Italia

(Adnkronos) –

Qualche pioggia a inizio settimana, ma è il caldo a dominare sull’Italia con l’arrivo della primavera. Febbraio va in archivio dopo essere stato segnato dall’anticiclone africano, che ha riportato caldo e temperature più miti sull’Italia, ma anche da piogge e umidità record, che non si vedevano da venticinque anni.

Lorenzo Tedici, metereogologo responsabile media de iLMeteo.it, ricorda che con le “sette settimane torrenziali” che hanno caratterizzato l’inizio dell’anno, il mese di febbraio 2026 chiuderà al secondo posto tra i mesi di febbraio più piovosi del XXI secolo in Italia, subito dietro al record storico dell’inverno eccezionale 2013-2014.

Le previsioni meteo della prossima settimana invece prevedono un lieve attacco sull’attuale scudo anticiclonico a inizio settimana, con l’arrivo di una perturbazione in arrivo sulle Alpi. Tra domani e lunedì infatti si avrà un leggero peggioramento delle condizioni meteo, con qualche pioggia sul versante nord-ovest, soprattutto in Valle d’Aosta, in Piemonte e in alcune zone di Liguria e Lombardia.

Per il resto, il tempo resterà stabile sul resto del Paese, con temperature decisamente calde. In montagna (specie sugli Appennini) e al Sud i cieli saranno sereni e limpid, mentre sulle pianure del Nord e nelle valli centrali saranno ancora frequenti le nebbie e le nubi basse, persistenti spesso fino alla tarda mattinata.

Già da martedì l’alta pressione tornerà dominatrice incontrastata su tutta l’Italia. Assisteremo quindi a un nuovo impulso primaverile che farà lievitare ulteriormente i termometri: registreremo nuovamente temperature sui 18°C al Nord e oltre i 21-22°C al Centro-Sud, valori che sono tipici del mese di aprile.

Una proiezione a lunga scadenza indica temperature oltre la media del periodo almeno fino a metà marzo, con il freddo che non riguarderà quindi l’Italia ma sarà confinato all’estrema Europa dell’Est. Si può quindi affermare che l’Inverno, in Italia, è finito.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)