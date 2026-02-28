spot_img
sabato 28 Febbraio 2026
spot_img

Mara Venier verso Sanremo, è polemica: “Vai con aereo privato coi nostri soldi”. E lei replica

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Ma perché non vi guardate Sanremo e non rompete le palle a nessuno?”. Con queste parole Mara Venier stronca sul nascere una polemica nata sui social.  

La conduttrice, che domani sarà in onda con ‘Domenica In – Speciale Sanremo’, ha condiviso su Instagram un video mentre è in treno, con tutti i sedili vuoti, in direzione Festival di Sanremo 2026.  

Nel filmato, Venier canta ed esegue la coreografia di ‘Per sempre sì’, brano in gara alla kermesse canora di Sal Da Vinci, che la conduttrice ha dedicato al marito Nicola Carraro.  

Ma tra i commenti c’è chi ha voluto sollevare una polemica: “Aereo privato con i nostri soldi”, ha insinuato un utente. Immediata la replica della conduttrice: “Sei un co***one, non vedi che sono in treno? Ma perché non vi guardate Sanremo e non rompete le palle a nessuno?”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie