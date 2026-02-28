spot_img
sabato 28 Febbraio 2026
Madonna, sorpresa a Milano: ospite alla sfilata di Dolce e Gabbana

Dopo i rumors, la conferma: Madonna ha partecipato alla sfilata autunno/inverno 2027 di Dolce&Gabbana presentata negli spazi del Metropol di Milano. La popstar americana, 67 anni, è arrivata pochi minuti prima che iniziasse lo show accompagnata dall’inseparabile fidanzato 28enne Akeem Morris, è stata accolta da un sentito applauso e si è seduta nel front row accanto ad Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue. 

Capelli sciolti, grandi occhiali a mascherina nera, a coprirle il viso, Miss Ciccone ha indossato per l’occasione un abitino bustier nero portato con giacca, sottili calze nere e tacchi a spillo. Sulle mani un paio di guanti in pelle verde. Tra gli ospiti seduti a poca distanza anche Achille Lauro. Al termine dello show gli stilisti, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, andati a salutarla e poi i tre insieme si sono mossi verso il backstage. Di recente Madonna è stata protagonista di una cover a sorpresa di ‘La bambola’ per accompagnare la nuova campagna del profumo ‘The One’. 

Durante lo show, la presenza di numerose telecamere in sala e nel foyer del teatro non è passata inosservata. A rafforzare l’attenzione del pubblico, alcune scritte affisse negli spazi comuni avvisavano gli ospiti che, in occasione della sfilata Dolce & Gabbana Donna Autunno/Inverno 2027, una produzione esterna stava effettuando riprese in autonomia, acquisendone i relativi diritti e senza responsabilità da parte della maison. Un dettaglio che ha immediatamente acceso le speculazioni: per molti, quelle telecamere e quegli avvisi sono sembrati un indizio concreto dell’esistenza di un possibile biopic dedicato alla regina del pop. 

 

